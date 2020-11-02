Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

ANKARA (AA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 17 milyar 333 milyon dolarlık ekim ayı ihracatının, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı, hem de Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoru olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı basın toplantısında konuşan Gülle, dünyanın pandeminin ikinci dalgasıyla yüzleştiği, birçok ülkede vaka sayılarının tekrar rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, "İhracatla Yükselen Türkiye" için gecesini gündüzüne katarak çalışan ihracatçılara teşekkür etti.

Küresel ticaretin önemli ve zorlu bir virajı alırken, Türk ihraç ürünlerini, dünyanın dört bir köşesine ulaştırmaya devam ettiklerini anlatan Gülle, hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Gülle, bu süreçte Bakanlığın destekleriyle daha çok çalışarak, geliştirdikleri alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtladıklarını söyledi.

İhracat ailesi olarak hükümetin destekleriyle geleceğe güvenle baktıklarını belirten Gülle, gelen ekim ayı rakamlarının bunun kanıtı ve ihracatçının pandemi sonrası dönemde imza atacağı rekorların habercisi olduğunu anlattı.

Her geçen ay katma değerli ürün ihracat hacminin arttığına dikkati çeken Gülle, ülkenin kaliteli insan kaynağının, hızla gelişen yüksek teknoloji altyapısı ve köklü ticaret kültürüyle uluslararası pazarlarda gücünü kanıtlamaya devam ettiğini vurguladı.

– "Ülkemizin yılı büyüme ile kapatacağını düşünüyoruz"

Gülle, yılın sekiz aylık döneminde, birçok ülkenin ihracatında önemli düşüşler yaşandığına dikkati çekerek, Dünya Ticaret Örgütü verilerinden ve IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporundan örnekler verdi. Gülle, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin, uluslararası kuruluşların yüzde 2-3'lük daralma beklentilerini korumalarına karşın, yılı büyüme ile kapatacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye ekonomisindeki V tipi toparlanmanın etkilerinin, kapasite kullanım oranlarına, tüketici güven endeksine ve ihracat rakamlarına yansıdığını belirten Gülle, "İnanıyoruz ki 2021, ihracat ailesinin gücüyle ihracatta yıldız senemiz olacak." dedi.

– İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Gülle, ekim ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 5,6'lık artışla 17 milyar 333 milyon dolar olduğunu belirtti.

2018'de gerçekleştirdikleri 16 milyar 590 milyon dolarlık ekim ayı rekorunu kırarak, yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attıklarını belirten Gülle, "Bu rakam aynı zamanda hem bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı, hem de Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoru olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Ekim ayında 1742 firmanın "İhracata Merhaba" dediğini açıklayan Gülle, aynı zamanda yılbaşından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da rekor kırdıklarını ve özellikle son aylarda ihracata başlayan firmaların sayısında kayda değer artışlar gözlemlediklerini kaydetti.

Söz konusu 1742 firmanın ekim ayında 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Gülle, firma özelinde bakıldığında ise ekim ayı içerisinde toplam 42 bin 559 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

– "Otomotiv sektörü ihracatta lider"

İsmail Gülle, ekim ayında sektörlerin performansını incelediklerinde ise geçen yılın aynı ayına göre 20 sektörün ihracatını artırdığını duyurdu.

Hazır giyim, mobilya ve halı sektörlerinin tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini vurgulayan Gülle, şöyle devam etti:

"Sektörel anlamda 2 milyar 916 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken, 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 725 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu. Otomotiv sektöründe, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 103 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleşirken, hazır giyimde ise 305 milyon dolar artış yaşandı."

Gülle, ekim ayının en güçlü performansına imza atan sektörleri ise "Yüzde 161 artışla 693 milyon dolara ulaşan mücevher, yüzde 21 artışla 357 milyon dolara ulaşan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 20 artışla 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim." şeklinde sıraladı.

– Kimyevi maddeler sektörü 207 ülke ve bölgeye ihracat yaptı

Gülle, sektörlerin ihracat yaptığı ülke sayılarına bakıldığında ise ekim ayında, 207 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler sektörünün birinci, 193 ülke ve bölgeye ihracat ile hububat sektörünün ikinci ve 191 ülke ve bölgeye ihracat yapan mobilya sektörünün üçüncü olduğunu söyledi.

Ekim ayında sektörlerdeki çarpıcı artışlara bakıldığında ise Gülle, çelik sektörünün ihracatını Pakistan'a 37, Peru’ya ise 11 katına çıkardığını aktardı.

Gülle, mücevher sektörünün ise bu ayda, İsviçre’ye ihracatını 34 katına çıkarırken, Birleşik Krallık’a ihracatını 285 milyon dolar artırdığını bildirdi.

Ekim ayında otomotiv ihracatının, Birleşik Krallık'a 63 milyon dolar, Fransa'ya 54 milyon dolar ve Polonya'ya ise 47 milyon dolar arttığını vurgulayan Gülle, hazır giyim sektörünün Birleşik Krallık'a ihracatının 77 milyon dolar, Almanya'ya 55 milyon dolar, İspanya’ya ise 40 milyon dolar arttığını kaydetti.

– Türk bayrağı 208 ülkede dalgalandı

İsmail Gülle, ekim ayında ihracatçıların Türk bayrağını 208 ülkede dalgalandırmayı başardığını dile getirdi.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payının yüzde 50,8 ve ilk 20 ülkede bu payın yüzde 67,6 olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Ekim ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak oldu. Yılın on ayında ise en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke, 12,9 milyar dolar ile Almanya, 9 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 8,2 milyar dolar ile ABD, 7,2 milyar dolar ile Irak, 6,4 milyar dolar ile İtalya oldu."

İsmail Gülle, ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne ihracatın ekim ayında yüzde 4,1 artışla 7,23 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,7 pay aldığını söyledi.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de toplandığında, Avrupa kıtasının Türkiye ihracatındaki payının ise yüzde 58 olduğunu aktaran Gülle, şu bilgileri verdi:

"Diğer ülke gruplarına baktığımızda ise ekim ayında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 1,8 düşüş ile 3,07 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına yüzde 2,7 düşüş ile 1,41 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 4 artış ile 1,3 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise yüzde 11,4 artış ile 1,05 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik."

Gülle, sanal platformları pandeminin ilk günlerinden bu yana etkin bir şekilde kullandıklarını anlattı.

Dijital ortamda gerçekleştirdikleri çeşitli faaliyetlerden örnekler veren Gülle, ayrıca Sanal Ticaret heyetlerini 12 ülkede başarıyla tamamladıklarını vurguladı.

Gülle, bu ticaret heyetleri neticesinde birçok firmanın önemli iş birliklerine imza attığını belirterek, TİM olarak ihracat ailesinin 95 bini aşkın üyesiyle, hedef pazarlarda, "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edeceğizlerini söyledi.

– En çok ihracat yapan il İstanbul

İller bazında ise ekim ayında 49 ilin ihracatını artırdığını belirten Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilin, "6 milyar 991 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 456 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 325 milyon dolarla Kocaeli, 906 milyon dolarla İzmir, 801 milyon dolarla Gaziantep" olduğunu açıkladı.

En dikkat çekici artışları gerçekleştiren illeri ise Gülle, " Yüzde 202 artışla 12 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman, yüzde 146 artışla 11 milyon dolara ulaşan Rize, yüzde 100 artışla 19 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu" şeklinde sıraladı.

Mardin'in de makine sektörü ihracatını 13 katına çıkardığını duyuran Gülle, "İstanbul’da gemi ve yat sektörümüz ihracatını yüzde 324 artırırken Samsun’da çelik sektörümüzün ihracatını yüzde 218 artırdığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

– "Covid-19 ürünleri" ihracatı hız kesmedi

İsmail Gülle, ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre solunum cihazlarının yüzde 565, maske ve önlük yüzde 548, tanı kitleri yüzde 141 ve dezenfektan ihracatının ise yüzde 32 arttığını bildirdi.

Ekim ayında toplam Covid-19 ürünü ihracatının yüzde 208 artışla 75 milyon dolar gerçekleştiği bilgisini veren Gülle, "Yılın on aylık döneminde ise Covid-19 ürünleri ihracatı 694 milyon dolara ulaşırken 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 220 artış sergiledi." dedi.

Gülle, ekim ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 175 ülkeye toplam 5 milyar 715 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirildiğini ve 7 bin 76 firmanın ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih ettiğini söyledi.

Miktar bazında ihracatın ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,1 artarak 14,7 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktaran Gülle, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,3 artarak 125,2 milyon ton olarak gerçekleştiğini duyurdu.

– "Son dönemde paritedeki artış ihracata pozitif yansıdı"

İsmail Gülle, kilogram başı ihracat değeri 10 doların üzerinde olan yüksek katma değerli ürünlerin toplam ihracatının ekim ayında da arttığını vurgulayarak, "Bu ürünlerde, 2019 yılının ekim ayında, 3 milyar 663 milyon dolar olan ihracatımız, bu ay yüzde 23 artarak, 4 milyar 520 milyon dolar seviyesine yükseldi. Kilogram başı ihracatı 50 doların üzerinde olan en yüksek katma değerli ürünlerde ise ekim ayında ihracatımız 983 milyon dolara yükseldi." diye konuştu.

Son dönemde paritedeki artışın etkisinin ihracata pozitif yansıdığına dikkati çeken Gülle, "Ekim ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 483 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yılın on ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 507 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.