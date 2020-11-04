Ekim ayı yağışlarında önemli düşüş

ANKARA (AA) – DENİZ ÇİÇEK – Türkiye'nin ekim ayında aldığı yağış miktarında önemli ölçüde düşüş oldu. Yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ekim ayı yağış verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekim yağışları Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda mevsim normalleri dikkate alındığında gerileme gösterdi.

Yağış azalışı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıktı. Her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti.

Yağışlar, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla'nın batı ve güneyi ile Trakya'nın kuzey kesimlerinde ise mevsim normallerine göre yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi.

Mardin, ekim ayında 0,1 milimetre ile en az yağış alan il olurken, Rize 103,9 milimetre ile en fazla yağış görülen il olarak dikkati çekti.

Ekim yağışları, ülke genelinde mevsim normallerine göre yüzde 58, geçen yıl ayına ayına göre yüzde 21 azaldı.

– Bölgelerde durum

Marmara Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normallerine göre yüzde 8 azalma, geçen yıl ekim ayına göre ise yüzde 50 artış gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde yağışlar normal döneme göre yüzde 8, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 68 arttı.

Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlar mevsim normallerine kıyasla yüzde 62 ve geçen yılın ekim ayına göre yüzde 31 azaldı.

İç Anadolu Bölgesi'ne düşen yağış miktarı mevsim normallerine göre yüzde 59 azalırken, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 30 arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde ekim ayı yağışları mevsim normalleri dikkate alındığında yüzde 60 ve 2019'un ekim ayına göre yüzde 29 düşerken, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki düşüş sırasıyla yüzde 91 ve yüzde 79 oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar, normal dönem ve geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 99 geriledi.