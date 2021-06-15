Eklem ağrıları ne zaman Covid-19 belirtisidir?

PANDEMİ sürecinde özellikle hareketsiz yaşam, virüs kapma korkusuyla sağlık kontrollerinin ötelenmesi ve artan stres eklemleri de vurdu. ‘Doktor Ağrım Var’ adlı kitabında eklem ağrılarını A’dan Z’ye ele alan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık, bu ağrıların ne zaman Covid-19 işareti olabileceğini şöyle anlattı:

İŞTE EN ÖNEMLİ NEDENLERİ

■ Burkulma, incinme, zorlanma, çarpma sonucu yaralanmalar nedeniyle kemikler, kıkırdak doku, bağlar, bursa dediğimiz yastıklar, menisküsler, tendonlar, damarlar, sinirler, cilt ve kas dokusu etkilenebilir.

■ Aşırı yüklenmeler-yıpranmalar ya da tam tersi aşırı hareketsizlik ve yaşlılığın sebep olduğu kireçlenmeler (artroz). Bu durumda eklem sıvısı azalır, kıkırdak doku eski gücünü kaybeder.

■ Romatoid artrit ve eklem iltihaplanması (artrit). Eklem ağrılarının az sıklıkla görülme nedenleri ise şöyle sıralanabilir: Tendon problemleri, gut hastalığı, cerahatlı eklem enfeksiyonu, duruş-postur bozuklukları, kemiksel deformiteler, kısalık-uzunluk farkları, kırık-çıkıklar. fibromiyalji, adale spazmları, osteomyelit (kemik enfeksiyonu), osteoporoz (kemik erimesi), tümörler, kanserler, bazı otoimmün hastalıklar (Behçet, sedef, lupus vb), şeker hastalığı, tiroid rahatsızlıkları, orak hücreli anemi, obezite, soğuk hava, kronik alkolizm, kortizon gibi bazı ilaçlar ve psikosomatik sorunlar.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?



■ Travmayı, kazayı takiben şiddetli ağrı, şekil bozukluğu, ekleme yük verememe, anormal hareket varsa

■ Ateşle birlikte eklemde şişlik, ağrı, hiç hareket ettirememe, kızarıklık, sıcaklık hissi mevcutsa

■ Çocuklarda eklem ağrısı oluyorsa

■ Ani kilo kaybı, ele gelen kitle varsa

■ Ağrılarınız 3-5 günden uzun sürerse acilen doktora başvurulmalı.

BASİT EGZERSİZLER YAPIN

Masa başı çalışanıysanız, sık aralarla ayağa kalkıp dolaşın, sandalyede basit egzersizler yapın. Ev işlerinde doğru teknikler, düzenlemeler sizi eklem ağrılarından koruyabilir. Aşırı yorgunluktan sonra, dinlenme ve yeterli uykuya vakit ayırın. Günde 20 dakika güneşlenmeye zaman ayırın. Stresinizi yönetin, endorfinler doğal ağrı kesicilerdir. Odanız aydınlık, ferah ve sık sık havalandırılmış olmalıdır.

BU İŞARETLERE DİKKAT!

Yeni başlayan eklem ağrısına (sırtta-belde olabilir) öksürük, nefes darlığı, tat-koku almada bozukluk, yüksek ateş gibi bulgular eşlik ediyorsa Covid-19 enfeksiyonu akla gelmelidir. Ancak pandemi nedeniyle hareketsizliğin dolayısıyla obezitenin artması, doktora geliş- gidişlerin rutin kontrollerin aksaması maalesef kireçlenme ve osteoporoz hastalarının durumlarında hızlı bir kötüye gidişle sonuçlandı. Uzun bir aradan sonra gördüğüm hastaların neredeyse tümünde ya kireçlenme artmış ya da kemik erimesi ortaya çıkmış ve ilerlemiş.