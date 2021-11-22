Ekmeğe zam yolda 4 TL’ye satılacak

Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada un çuvalının fiyatı 360 TL’ye yükseldi. Kamudan acil destek bekleyen fırıncılar 3-4 TL aralığında ekmek satışına başlayacak.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Türk Lirası’nın dolar kuru karşısındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve akaryakıttaki pahalılık ekmeği vurdu. Un fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle fırıncılar ne yapacağını şaşırırken, devletten acil destek noktasında harekete geçilmesi bekleniyor. Erzurum’da protesto amaçlı ekmek üretimi azaltılırken, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da da fırıncılar harekete geçiyor.

Yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL’den 360 TL’ye çıktığını söyledi. Fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini anlatan Kolivar, bugünden itibaren İstanbul’da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını belirtti.

EKMEĞE ZAM ÇARE OLMAZ

Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını, bu yüzden doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalarda devletin indirim yapmasını beklediklerini kaydetti. “Pazar günü için 305 TL’ye un aldık, pazartesi için 360 TL istediler” diyen Kolivar, un fiyatındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak.”

Fırıncılar olarak son 2 yıldır pandemi nedeniyle fedakarlık yaptıklarını söyleyen Kolivar, işverenler ve çalışanlar olarak bunun ceremesini çektiklerini ifade etti.

KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL

Kolivar, “Haftada bir hammaddemize, elektriğe, kiralara, poşete, kağıda, tuza, mayaya zam yapılırken bizim fiyatlar yerinde saydı. Sesimizi hiç çıkartmadık ki ülke zor durumda diye. Yine birlik olalım, birlikte gelelim bu işin üstesinden dedik. Ama sadece biz dedik fırıncılar olarak, başka kimsenin umurunda olmadı” ifadelerini kullandı.

‘Kâr edelim demiyoruz fırınlar ayakta kalsın yeter’

Fırınların çoğunun kapasitesinin altında üretim yaptıklarını söyleyen Cihan Kolivar, ekmeğin yanı sıra kapasite açığını kapamak için poğaça, simit, pasta ve kurabiye gibi ürünlerin satıldığını belirtti. Ancak son dönemde gelen zamlar ve vatandaşın alım gücünün de düşmesi nedeniyle bu ürünlerin de pek satılmadığını anlatan Kolivar, “Ekmeğe acil bir çözüm bulalım. Biz kâr edelim demiyoruz, ortak karar alalım. Fırınlarımız ayakta dursun. Ruhsatlı ve üretim izni olan fırınlar için günlük un, maya, tuz, işçinin parası, doğalgaz, elektrik ve suda acil çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

3-4 aylık vadeli un satışının da bittiğini dile getiren Kolivar, bu durumun fırıncıyı zora soktuğunu kaydetti.

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