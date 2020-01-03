Ekmeğe zam yolda

Yeni yıla zamlarla giren yurttaş, fırıncının artan maliyetlerinden dolayı ekmeği de zamlı almak zorunda kalacak. Cumhuriyet Gazetesi’nden Gamze Bal’ın haberine göre Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ekmeğe azami yüzde 20 zam söz konusu. Bu ay, maliyet değişikliğine göre bazı illerde yüzde 12, bazılarında yüzde 15-20 zam yapılacak. Şubat ayına sarkması esnafı mağdur eder” dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, “Elektrik, doğalgaz, un ve maya fiyatlarında bitmeyen bir zam var. Maliyetler 2019 Mayıs-Aralık döneminde yüzde 30 arttı. Yalnızca son 1 ayda un yüzde 15 zamlandı. Maya 35 liradan 60 liraya yükseldi, şubatta da 90 lira olacağı bildirildi. Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik” dedi.

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100 FIRIN İFLAS ETTİ

İstanbul’da son bir yılda maliyetlerini karşılayamadığı için yaklaşık 100 fırının iflas ettiğini aktaran Çetin, “Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse 2020’nin ilk 6 ayı sonunda 200 gram ekmeğin 1.75 TL olmasını talep ederiz” diye konuştu.

YİNE İTHALAT

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “250 gram ekmeğin 1.5 TL olmasını 2019 Ekim’de talep etmiştik. 2 Aralık 2019’daki son talebimizi 1.85 TL’ye çıkardık, bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 550 bin ton buğday ve 100 bin ton durum buğdayı alımı için uluslararası ihaleler açtı.