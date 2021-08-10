Ekmeğini çöpten kazananlar soruyor: “Niye aşağılıyorsunuz, biz insan değil miyiz?”





Her sokakta rastlıyoruz onlara, görmüyoruz, yüzlerine dikkat bile etmiyoruz belki… Gece karanlığın, gündüz sokakların bekçileri onlar. Sadece çöp toplamak için icat edilmiş koca bir çuvalı yağmur, çamur, yokuş demeden arkalarında sürüklüyorlar. Hayatın yükünü ise omuzlarında taşıyorlar. Hepsi hayatın birbirinden farklı yüzlerini görmüş belki de. Çöpün yanından geçmemek için yolun karşısına geçerken biz, onlar ise çöpün içinden ekmek paralarını kazanıyorlar. Onlardan biri de Burhan Bütün. 50 yaşında olan Bütün, "Her gün hiç gitmesen 10 kilometre yol gidiyorsun sıcakta soğukta üstün başın leş içinde. Ama insanlar sana baktığı zaman ne yapıyor, hor görüyor. Niye aşağılıyorsunuz biz insan değil miyiz? Sen ekmeğini temiz kazanıyorsun, biz de alın terimizle kazanıyoruz." diyor. Haber: Fatma Vurgun

Kamera: Sinan Tunç

Kurgu: Eren Taşyürek Kaynak: İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği