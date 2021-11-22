Ekmek fiyatlarına daha ne kadar zam gelecek? Ekmek 4 lira olabilir mi?





"Dolar artıyor bana ne!" diyemiyoruz çünkü ekmeği bile etkiliyor. Birkaç gün önce 2.5 lira olan ekmeğin fiyatına kısa sürede yeni zam gelebilir ve ekmek fiyatları 4 liraya kadar çıkabilir. Sadece altı ay önce, bir çuval unu 131 liraya alan bir fırıncı, geçen hafta siparişini vermiş olduğu aynı unu 270 liraya satın aldı. Piyasada ekmeklik unun çuval fiyatı ise zam sonucu 300 liraya ulaşmış durumda. Peki neler oluyor ve daha da önemlisi bizi ne bekliyor? Ekmek fiyatlarını masaya yatırdığımız bu haberde Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Yaşar Özer'in sorularını yanıtladı. Yıldırım, üretim faktörüne dikkat çekti. #ekmekfiyatları #kurartışı #buğdayfiyatları #ekmeğezam