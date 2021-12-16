EKONOMİ BAKANI NEBATİ’NİN KARDEŞİ FAİZ İNDİRİMİNİ BİR GÜN ÖNCEDEN NASIL BİRE BİR BİLDİ?

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Kurdaki son durum neler? Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında. Beklentiler neler? Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak. Devlet Bahçeli Türkiye ekonomisi hakkında neler söyledi? İyi Parti'den faiz yorumu yapan Bakan Nebati'nin kardeşine neler söylendi? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları görevden alındı. Millet İttifakı Ekonomi Masası toplanıyor… AK Parti'li Gülay Samancı ekonomi ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu? Ahmet Hakan, Nureddin Nebati'ye neler söyledi? Faiz sebep kur sonuçtur. Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, peş peşe faiz indirimlerinin ardından doların 15 liraya dayanmasına neden olan kur krizine ilişkin hangi fikri ortaya attı? AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada neler söyledi? NY Times Pek Çok Türk Ekmek Alamıyor, Fırıncılar da Ekmek Üretemiyor. Gökhan Özoğuz'dan dolar tepkisi. Sosyal medya üzerinden neler söyledi? Carrefoursa’dan “kaşar peynir” açıklaması. RTÜK, "Konuşanlar" programına ve Netflix'te yayımlanan İspanyol yapımı bir filme hangi cezaları uyguladı? Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’daki Keçi Burcu’nda 16 Ekim’de açtığı ve 30 Aralık’a kadar açık kalacağı duyurulan ‘Hafıza Odası’ sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Diyarbakır Ticaret ve sanayi Odası’nın mekanı neden kapatıldı? Enbiosis Ceo'su Ömer Özkan hangi açıklamlarda bulundu? Loud and Proud'dan bugün bize gelenler neler? Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi yorumlamaya devam ediyor. —

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