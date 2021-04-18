“Ekonomi iyi durumda” diyen iktidara, Toprak’tan 3 soru

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Twitter hesabından yönelttiği sorularla, iktidarın “Ekonomi iyi durumda” savunmasını çelişkileri ile ortaya koydu. CHP’li Toprak şu soruları yöneltti:

1- Ekonomi iyi gidiyorsa, TÜİK niye “3 kişiden 1’i işsiz” diyor.

2 -Salgınla mücadele başarılıysa Almanya, Rusya, İngiltere niye Türkiye’ye seyahati yasakladı?

3- Faiz düşünce enflasyon düşüyorsa, Merkez Bankası niye faizi yüzde 19’da tutup “Enflasyonun üstünde faize devam” dedi?

Toprak, “Türkiye, iktidarın başarısız ve 24 saat sonrası öngörülemez politikaları sonrasında Dünya Enflasyon Ligi’nde şampiyon ilk 12 ülke arasında yer alıyor. 2021 yılında enflasyonun yüzde 10’un üzerinde olacağı tahmin edilen ülkelerin büyük bölümü, dünyanın en geri kalmış ya da en kapalı rejime sahip, özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti, bağımsız yargı, özgür medya ve daha pek çok kategoride en alt sıralarda yer alan ülkeleri. AB hedefinden uzaklaşan, demokrasiyle arasına koyduğu mesafe her geçen gün açılan Türkiye’yi hak etmediği bu konuma sürükleyen, iktidarın siyasi-ekonomik kararları ve keyfi uygulamalarıdır” yorumunu yaptı.