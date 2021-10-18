Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan ‘fiyat artışı’ açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada; 2022 bütçesi, enerji kaynaklarındaki fiyat artışları, tarımsal üretimi artırmaya yönelik projelerin ele alındığı bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Ticaret Bakan Yardımcıları ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ile yapısal konular ele alındı.

Toplantı gündemine ilişkin yapılan açıklamaya göre; kurul üyeleri tarafından 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, güncel ekonomik gelişmeler, küresel enerji piyasasındaki son dönem gelişmeler, kamu uygulamalarında ürün ve ekonomik faaliyet sınıflandırmasının uyumlaştırılması ile tarımsal hasılanın artırılması konuları değerlendirildi. Bu çerçevede, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamlı ve detaylı olarak değerlendirildi ve kurul üyeleriyle tüm sürece ilişkin istişareler yapıldı.

Ham petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarında dünyada son dönemde yaşanan fiyat hareketleri ele alındı ve Türkiye’ye yansımaları değerlendirildi. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde gerekli olan tüm tedbirler görüşüldü.

Kamu kurumlarının kullandıkları ürün kodlarının birbirleriyle uyumlu ve entegre olabilmesi adına ilgili taraflardan oluşan ve konuyu teknik olarak inceleyecek bir çalışma grubunun kurulmasına, çalışma sonucu ortaya çıkacak değerlendirmeleri içeren ön raporun kurul ile paylaşılmasına karar verildi.

Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasına yönelik somut projeler detaylı olarak görüşüldü. DHA

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