Kapatma davası açılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dava öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında konuşan Ilgın Gürses, “Ekonomi kötüleştiğinde aynı gemideyiz ama istediğimiz gibi yaşadığımızda ahlaksız, vatan hainleriyiz”

Fırat FISTIK

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili platform kadın avukatlar ve öldürülen kadınların aileleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan dernek avukatı Leyla Süren şöyle konuştu:

“Türkiye’de, aramızda olan Hüsniye hanım gibi kızlarını, kardeşlerini kaybetmiş ailelerin desteğiyle kurulmuş bir dernektir. Bu derneğin kapatılması istemi, kadın hareketine yönelik bir harekettir.

Sesinin kısılması için açılmış bir dava. Kapatılması talebiyle açılan davanın içeriğine baktığımız zaman hukuken bir delil olmadığını görüyoruz. 6 erkeğin BİMER’e yaptığı şikayetle başlıyor iş. ‘Nafakaları ödemiyoruz ve bu dernek de onlara güç veriyor’ diyorlar. Zaten derneğin kurulma amacı bu.”

GERİCİ, YOBAZ FİKİRLERİN NEYE YOL AÇABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise şunları söyledi:

“Bütün muhalefeti susturmaya çalıştılar. Konser yasakları, Gülşen’in tutuklanması. Bunlar aleni şeyler değil. İstanbul Sözleşmesi kararı modern ve medeni haklarımıza dönük saldırıların temel bir göstergesiydi.

Bu alt üst oluş böyle devam etmeyecek, mücadelemize devam edeceğiz. Kapatma davası da dahil hepsi özgürlüklerimize dönük saldırı.

Kadın cinayetleri artıyor, şüpheli kadın ölümleri hiç olmadığı kadar artıyor. Bütün bu yasaklar, bütün bu zulüm olmaya devam ederken kadınların mücadelesinin de yükseldiğini düşünüyoruz.

Yanı başımızda İran’da bir kardeşimiz zorunlu başörtüsü yüzünden dövülerek öldürüldü. Onun ardından bütün meydanlar doluyor. Bu bize laikliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Eşitlik karşıtı, gerici, yobaz fikirlerin neye yol açabileceğini gösteriyor. Bu açıdan derneğimizi kapattırmamak da tüm muhalefete güç verecektir.”

SARAÇHANE’DEKİ EYLEME DEVLET DESTEĞİ VURGUSU

LGBTİ Meclisi adına konuşan Ilgın Gürses, hafta sonu Saraçhane’de lgbt karşıtı yapılan eyleme ses çıkarılmamasına değinerek şöyle konuştu:

“Devlet bu eylemi alenen örgütlüyor. RTÜK bu eylemin alenen reklamını yaptı. İstanbul Valiliği, bu eylem örgütlenirken nefreti görmedi. Devlet kurumlarının iki yüzlülüğünü nereden görebiliriz biliyor musunuz?

Vergi toplanacağı zaman kimse diyor mu bunlardan vergi almayalım diye. Ekonomi kötüleştiğinde aynı gemideyiz. Ama biz istediğimiz gibi yaşadığımızda ahlaksız vatan hainleri oluyoruz.

Yok öyle, sadece kendi çıkarınızla ilgili olduğunda bize eşit yurttaşlığı lütfedemezsiniz. Bize saldırmalarının sebebi çok açık. Ekonomik krizden çıkmaları çok zor ve otoriterleşmeye gidiyorlar.”

ÖLDÜRÜLEN KADININ ANNESİ KONUŞTU

Öldürülen kadınlardan Aysun Yıldırım’ın annesi Hüsniye Yıldırım da şunları söyledi:

“Bize dava açıldı. Şimdi adaletsizlik, hukuksuzluk benim kızımın dosyası kapatılırken işlendi. Bize dava açılıyor. Ahlaksız, aile yapısını bozuyor diyerekten. Sizin yaptığınız ahlaksızlık değil mi? Hukuksuzluk değil mi?

Aile yapısı, zaten bizim dosyamız kapandığında alabora oldu. Dosyayı inceledikten sonra gerçekler ortaya çıkınca öğrendik ve biz sizin yanınızdayız dediler. Bu dernektekiler. Bize güç kuvvet verdiler. Bizimle beraber önde yürüdüler. Biz onların omuzlarında ağladık. Bizim gibi birçok aile var.

Bizlere yalnız olmadığımızı ve adaletin sağlanacağını vurguladılar. Benim kızım öldürüleli dört ay oldu. Şu anda mülk adaletin temeli oldu. Katillerin sırtını sıvazlıyorlar, indirimli cezalar uyguluyorlar.

Platform, böyle bir şey olmaz diyerek bu davalarda bize güç verdi. Bu hükümet bir kez yanımızda olmadı, sandıkta cezalarını bulacaklar. Adalet er geç sağlanacak.”

İstanbul Barosu adına konuşan Nazan Moroğlu, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan dava tamamen hukuksuz. Hiçbir hukuki dayanağı yok. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. İnsan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlet yurttaşlarını korumak zorundadır” dedi.

Kapatma davası 5 Ekim’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.