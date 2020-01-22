Ekonomi nasıl yönetiliyor? – Ekokritik (21 Ocak 2020)

Ekonomi Uzmanları, Prof. Dr. Veysel Ulusoy Ve Dr. Oğuz Demir, Gazeteci Zeynel Lüle'nin sunduğu Ekokritikte! Kaynak bulmakta zorlanan maliyenin eli vatandaşın cebinden çıkmıyor. Alkollü içki haram, vergisi helal, Kamu bankaların da faiz caiz… Tele1'e destek olmak için:
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