Ekonomi tahsili – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Ekonomi tahsili” başlıklı 2 Aralık 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Ekonomi tahsili – Yılmaz Özdil

“Tobb’un 1 milyon 300 bin üyesi var, her üye bir kişi alsa, işsizlik 1 milyon 300 bin azalır” teorisinin sahibi iktisatçı kimdir?

a, Adam Smith

b, John Maynard Keynes

c, Karl Marx

d, İsmail Dümbüllü

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Hastane açılışında tıbbi cihazları göstererek “bunları rent a car’la mı aldılar, yoksa tamamen satın alma mı?” diye soran, leasing’e oto kiralama muamelesi yapan iktisatçı kimdir?

a, Milton Friedman

b, Thomas Malthus

c, John Stuart Mill

d, Nasreddin Hoca

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“Paramızın değeri neredeeen nereye geldi, eskiden tuvalete bir milyon liraya gidiliyordu be, şimdi artık bir liraya gidiliyor, biz işte buyuz” diyen iktisatçı kimdir?

a, David Ricardo

b, Friedrich Hayek

c, Max Weber

d, Recep İvedik

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“İktisat” alanında fahri doktora unvanı bulunan ve “onların doları varsa, bizim Allahımız var” teorisini ortaya koyan iktisatçı kimdir?

a, Joseph Schumpeter

b, John Nash

c, Ludwig von Mises

d, Zuhurat Baba

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İşdünyasına konferans verirken, kendisinden örnek vererek “dana etini doğudan al, batıda sat, ben Kars’tan Erzurum’dan karkas et getirip, sucuk yapıp satmış adamım, bu işleri iyi bilirim” diyen, çekirdekten yetişme iktisatçı devlet adamı kimdir?

a, Joseph Stiglitz

b, Paul Samuelson

c, Irving Fisher

d, kasap Nusret

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Almanya başbakanına maaşını soran, “15 bin euro alıyormuş, iyi maaş, bizimki ne ediyor, 3 bin küsur euro ediyor, benim ticaretten kazancım olmasa maaşımla geçinemem” diyen, sonra da “Almanya bizi kıskanıyor” diyen, Almanya endeksli iktisatçı kimdir?

a, Friedrich Engels

b, Wilhelm Röpke

c, Adolph Wagner

d, Stefan Kuntz

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“Ekonomi kötü diyenler buzdolabı satışlarına bakıyor mu, 15 sene önce evlerde buzdolabı var mıydı, evlerde fırın bulabiliyor muyduk, teessüf ediyorum, ciddi manada inceleme yapmadan konuşuyorlar, televizyon yoktu, ambulansları köpekler çekiyordu” diyen beyaz eşya iktisatçısı kimdir?

a, Robert Bosch

b, Max Grundig

c, Werner von Siemens

d, Antonio Zanussi

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Bir yandan “merkez bankası bağımsızdır” diyen, beri yandan “merkez bankası başkanını görevden aldım, çünkü adam laf dinlemiyordu” diyen iktisatçı devlet adamı kimdir?

a, Jerome Powell

b, Janet Yellen

c, Alan Greenspan

d, Merkez efendi

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“Ben ekonomistim, ekonominin kitabını yazdım” diyen ekonomist yazar kimdir?

a, Daron Acemoğlu

b, Korkut Boratav

c, Aslı Demirgüç Kunt

d, Aaron Goldsmith

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“Eğer ben ekonomi tahsili görmüşsem, ekonomi tahsilinden öte bazı değerler silsilesi içersinde bilgim varsa, faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diyen ekonomist kimdir?

a, Christine Lagarde

b, Kristalina Georgieva

c, David Malpass

d, sarı çizmeli Mehmet ağa

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“Eğer ben gazetecilik tahsili görmüşsem, bu silsiledeki şartlarda doların 13 lira olmasını bile öpün başınıza koyun” diyen kimdir?

a, Yılmaz Özdil