Ekonomi uçacaktı faturalar uçuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Temmuz 2018’de parlamenter sistemin son bulmasıyla ekonomi uçuşa geçecekken tam tersine faturaların uçtuğunu belirterek, “Son 3 yılda elektrik 8 kez zamlanarak toplam yüzde 98, doğalgaz da 13 kez zamlanarak faturalar yüzde 110 oranında arttı” dedi.

“ELEKTRİĞE 8 ZAM

Temmuz 2018’de 230 kilovatsaat tüketime 125 lira fatura ödeyen bir ailenin elektrik faturasının bugün aynı tüketimi yapmasına karşın 250 liraya çıktığını vurgulayan Akın, “Doğalgazda ise aynı dönemde 13 kez zam yapıldı ve artış oranı yüzde 110.7 oldu. 300 metreküp doğalgaz faturası Temmuz 2018’de 350 liraydı, bugün ise 735 liraya yükseldi” dedi. Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Parlamenter sistemin son bulduğu 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana konutlarda elektriğe yapılan zamlar vatandaşı çarptı. Elektrik faturalarına 1 Ağustos 2018’de yüzde 9, 1 Eylül 2018’de yüzde 9, 1 Ekim 2018’de yüzde 9 zam yapıldı. 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde 10 oranında indirim yapılan elektrik faturaları 1 Temmuz 2019’da yüzde 15, 1 Ekim 2019’da yüzde 15 zamlandı. Elektriğe 1 Ekim 2020’de yüzde 5.75, 1 Ocak 2021’de yüzde 6 ve son olarak 1 Temmuz 2021’de yüzde 15 oranında zam yapıldı. 3 yılda elektrik faturaları 8 kez zamlandı. 8 zam ve bir indirim kümülatif olarak hesaplandığında artış yüzde 98.6 oldu. Temmuz 2018 tarihinde ortalama 230 kilovatsaat olarak gerçekleşen bir aylık tüketimde 125 lira fatura ödeyen bir ailenin elektrik faturası aynı tüketimi yapmasına karşın zamların ardından bugün 250 liraya çıktı.”

DOĞALGAZA 3 YILDA YÜZDE 110.7 ZAM GELDİ

Son 3 yılda doğalgaza yapılan zamların vatandaşı yaktığını belirten Akın, şunları söyledi: “Doğalgaza 1 Ağustos 2018’de yüzde 9, 1 Eylül 2018’de yüzde 9, 1 Ekim 2018’de yüzde 9 oranında zam yapılırken, 1 Ocak 2019’da yüzde 10 indirim geldi. 1 Temmuz 2019’da yüzde 15, 1 Ağustos 2019’da yüzde 15, 1 Eylül 2019’da yüzde 15 zam yapıldı. Doğalgaz 1 Ocak 2021’den 1 Haziran 2021’e kadar 6 kez yüzde 1 zamlandı. Son olarak 1 Temmuz 2021’de yüzde 12 zam geldi. 3 yıl içinde 13 kez zam, bir kez de indirim geldi. Yani toplam artış yüzde 110.7 oldu.”