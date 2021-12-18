Ekonomide kritik toplantı! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin TBB Yönetim Kurulu ile yapmış olduğu toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

EKONOMİK GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmelerin görüşüldüğü ve Bakan Nebati’nin yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldığı aktarıldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Güçlü bilanço, likidite ve özkaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir.

* Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hanehalkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir.

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