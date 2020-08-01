Ekonomide topyekün küçülme bekleniyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve kamu bankalarının düşük faizli kredileri, esnaf destek paketleri gibi ekonomiyi canlandırma çabalarına rağmen büyümede ibre eksiyi gösteriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) kesinleşen nisan ve mayıs ile kısmen açıklanan haziran ayı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) öncü göstergeleriyle yaptığı hesaplamalara göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ekonomide yüzde 7.5 oranında daralma bekleniyor.

Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Gökhan Dilek tarafından hazırlanan “İkinci Çeyrekte Sert Daralma” başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Temmuz raporunda neredeyse tüm öncü göstergelerin azalma kaydettiği belirtiliyor. Raporda,

“Büyümeye ne tüketim ne yatırım ne de dış ticaret yoluyla olumlu bir katkı söz konusudur” denildi.

TÜKETİM AZALIYOR

Rapora göre, en sert daralmalar dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları (sırasıyla yüzde 38.4 ve yüzde 26.6) ile ithal tüketim mallarında (yüzde 29.8) gerçekleşti. Konut kredileri aynı dönemde yüzde 0.5 ile ılımlı bir artış kaydederken, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında ise yüzde 2.7 ile yüksek bir artış görüldü.

YATIRIMLAR EKSİDE DIŞ TİCARET DARALIYOR

2020 ikinci çeyreğinde üretim hacmi ve ara malı sanayi üretim endeksinin sırasıyla yüzde 49.6 ve 26.3 gerileyeceği, yatırım malı kapasite kullanım oranının ve yatırım malı ithalatının yüzde 19.4 daralacağı hesaplanıyor. İkinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ihracatta yüzde 32.7, ithalatta yüzde 12.8 daralma tahmin ediliyor.