Ekonomideki son durum: Vatandaş pazar artıklarına hücum ediyor

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntının ve vatandaşın alım gücünün nasıl düştüğünün boyutları pazar yerlerinde çekilen fotoğraflarla bir kez daha ortaya çıktı. Tezgahlar arasında dolaşıp pazarcıların bıraktığı çürük meyve ve sebzeleri toplayan vatandaşlar gelirleri yetmediği için buna mecbur kaldıklarını ifade ediyor. Pazarcılar ise gördükleri tablodan büyük üzüntü duyduklarını belirtiyor.

İlker KILIÇASLAN

Türkiye’de alım gücünün düştüğü, gıda fiyatlarında artış yaşandığı bu günlerde vatandaşın evine bir öğünlük gıda malzemesi götürebilmek için yaşadığı içler acısı tablo, pazar yerlerine yansımaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde pazar yerlerinde, tezgahların toplanmaya başlamasının ardından bu kez farklı bir hareketlilik kendini gösteriyor. Dar gelirli bir çok vatandaş tezgah arasında pazarcıların bıraktığı ezik-çürük meyve ve sebzeleri toplayarak evlerine götürüyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan Pazartesi pazarında bir çok vatandaşın tezgah aralarında artık meyve sebzeleri topladığı görüntüler yürekleri burktu. Pazar esnafının tezgahları toplamaya başladığı sırada çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlar, yere atılan veya tezgahlarda çürümüş meyve ve sebzeleri toplaması fotoğraf karelerine yansıdı.

PAZARCILAR: BU DURUMDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Pazar yerlerinde vatandaşların tezgah aralarında veya altlarında çürük meyve-sebze toplamasının kendisini üzdüğünü dile getiren pazarcılar, yaşanan tablonun Türkiye’nin ekonomik durumunun göstergesi olduğunu söyledi.

Kendi işlerinin de bozuk olduğunu ifade eden bir pazarcı şu ifadelere yer verdi: “Sabah pazaryerine 5 çuval biber getirdim. Akşam oldu biberleri satamadım. Vatandaşın alım gücü düşük, işlerimiz bozuk. Tezgahları topladığımız sırada bir çok vatandaş pazaryerine gelerek atıkları topluyor. Çürümüş meyve sebzeleri evine götürüyor. İşlerimin bozuk olmasına mı yoksa vatandaşın bu haline mi üzüleyim biledim. Ama yaşanan çok acı bir tablo. Vatandaşımızın bu durumundan büyük üzüntü duyuyoruz”

CHP İLÇE BAŞKANI: PAZARDA ATIK TOPLAYANLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yaşanan ekonomik sıkıntıyı gösteren en iyi yerlerden birisinin pazar yerleri olduğuna dikkat çeken CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, pazar yerlerinde çürük, ezilmiş meyve-sebze toplayanların sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Pazar yerlerinde vatandaşın çürük meyve-sebze toplamasının bir ülke için utanç tablosu olduğunu söyleyen CHP’li Oğuz şöyle konuştu:

“Ekonomimiz iyi diyenler, fiyatlar uygun diyenler bu tabloyu görmüyor mu? Geçmişte ilçemizdeki pazarlarda tezgah altı çürük, ezilmiş meyve-sebze toplayanların sayısı beş parmağı geçmezken, şimdi bu sayı yüzlere çıktı. Asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinemeyen vatandaşımız bile bu gruba dahil oldu.

İnsanlar artık bir öğüne muhtaç hale geldi. Vatandaş artık çürük veya ezilmiş diye düşünmüyor, evinde bir öğün çorbasını kaynatabilmenin derdine düşüyor. Bu Türkiye’nin bir utanç tablosudur. Bu hükümet ekonominin nasıl olduğunu, vatandaşın durumunun nasıl olduğunu birde pazar yerlerine gelip görsün. Vatandaş artık ‘Allah’ım ailem aç kalmasın’ diye her gün dua ediyor. Vatandaşını pazar yerinde bir çürük meyve ve sebzeye muhtaç eden hükümetin gitme zamanı geldi.”

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