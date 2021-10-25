Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul'da "Ekonomiden memnun musunuz?" diye sorduğumuz yurttaşların tamamı memnun olmadıklarını söyledi. Halkın düşüncelerini röportajlarımızdan izleyebilirsiniz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ekonomi #siyaset #haber #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekonomiden dertli yurttaş iktidara isyan etti! “Allah sonumuzu hayretsin!”