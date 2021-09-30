Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor… İstanbul Şirinevler'de "Ekonomiden memnun değiliz" diyen yurttaşlar değişim istiyor.. Halkın düşüncelerini röportajlarımızdan izleyebilirsiniz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ekonomi #siyaset #haber #sokakröportajı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online “Ekonomiden memnun değiliz” diyen yurttaşlar değişim istiyor! “Milletin anası ağlamış!”