Ekonomik İşbirliği Teşkilatı parlamento başkanlarından ticaret anlaşmasının bir an önce uygulanması çağrısı

İSLAMABAD (AA) – Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) parlamento başkanları, üye devletlere bölgeler arası ticaretin artırılması için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Anlaşması’nın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 2 gün süren EİTPA 2’nci Genel Konferansı’nın sona ermesinin ardından yayımlanan İslamabad Bildirisi'nde, üye devletler arasında iş yapma maliyetinin azaltılması için transit ticaretin önemine dikkat çekildi.

Bildiride, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun giderilmesi için tüm turizm türlerinde iş birliğinin artırılmasına vurgu yapılırken, dini ve kültürel turizmin yanı sıra sağlık turizminin teşvik edilmesine ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

Ticaret, bölgesel bağlantı ve halklar arası etkileşimin artırılması için EİTPA çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği aktarılan bildiride, üye devletlere bölgeler arası ticaretin artırılması için EİT Ticaret Anlaşması’nın bir an önce uygulanması çağrısı yapıldı.

– Filistin ve Keşmir'deki insan hakları ihlallerine kınama

Bildiride, iş insanları ve turistler için vize süreçlerinin kolaylaştırılmasının önemine de dikkat çekildi.

"Baskı altındaki Filistin" ve "Hindistan’ın işgali altındaki Cammu Keşmir’deki" halk ile dayanışmanın yinelendiği bildiride, bu bölgelerdeki ağır insan hakları ihlalleri kınandı.

Bu arada, 2022’deki EİTPA konferansının Afganistan’ın başkenti Kabil’de yapılması kararlaştırıldı.