‘Ekonomik krizde yardımlar kesilmedi’

Türkiye bağış toplama kültürünün olduğu ve çok sayıda hayır derneğinin bulunduğu bir ülke. Ekonomik krizle birlikte otomatik olarak vatandaşın bu derneklere yaptığı yardımın azaldığı akıllara gelebilir fakat konuştuğumuz dernekler bağış seviyelerinin azalmadığını söylüyor.

ONLAR DA DOLANDIRICILARDAN BIKMIŞ

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin rakamlarına göre 9 milyon engelli bulunan ülkemizde 250 bin kişi tekerlekli sandalye kullanıyor. Tekerlekli sandalye bağışı konusunda çalışan 1993 yılında kurulmuş Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği (BEDD) yetkilileri sozcu.com.tr’ye yaptıkları açıklamada son üç yıldır bağış seviyelerinin azalmadığını söylüyor. Geçen yıl yoğun çalışmaları sonucu bağışlarını artırdıklarını bile ifade eden yetkililer kendi isimlerini kullanan dolandırıcılardan şikayetçi.

“YARDIMSEVER BİR ÜLKEYİZ”

Bir Dilek Tut yaşamsal riski olan çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara moral, motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Sozcu.com.tr’ye konuşan 2005 yılında kurulan Bir Dilek Tut’un CEO’su Füsun Kuran, Türk halkının yardımlardan elini kesmediğini belirterek, “Uzun zamandır toplamadığımız bağışları bu dönemde topladık. Türk halkı kendi ihtiyaçlarından kıssa da yardımlardan elini çekmedi. Yardımsever bir ülkeyiz ve insanlara dokunan bir iş yapıyoruz. İnsanlar yardımlarının sonuçlarını ve ne kadar güvenilir olduğumuzu görüyor ve yardımlarını bizlere yapmak istiyor” dedi.

“ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI GEREĞİ…”

Yardımları şeffaf yönetim anlayışları gereği paylaşan bir kurum olduklarını aktaran Kuran, “İnsanlar yeni yıl kutlamak ve bunu yardımla birleştirmek istiyorlar. Biz de onların motive olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Sozcu.com.tr’nin görüşlerini almak için ulaştığı Kızılay ve Yeşilay yetkilileri konuyla ilgili görüş belirtmedi.

KİŞİ BAŞI YARDIM ETME RAKAMI 228 TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre 2014 yılında bağış ve yardım gelirleri derneklerin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını, vakıfların toplam gelirlerinin ise yüzde 39’unu oluşturdu. Türkiye 3. Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yapılan, 2006-2016 yıllarını kapsayan “Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet” raporunda dikkat çekici veriler yer aldı.

Rapora göre, Türkler kişi başı 288 TL yardımda bulunuyor ve en çok aile üyeleri ile hemşehrilerine yardım etmeyi tercih ediyor. Vatandaşların yüzde 88’i yardımı doğrudan yapmayı tercih ederken yüzde 12’si de bir kurum aracılığıyla yardımlarını ulaştırmayı seçiyor.

EN ÇOK DİLENCİLERE PARA VERİYORUZ

Yapılan yardımların mali değerine bakıldığında en yüksek bağış miktarının 53,2 TL ile dilencilere verilmesi de dikkat çekiyor. Vatandaşların yüzde 13.7’si cami, kuran kursu ya da dini derneklere yardım yaparken, Kızılay’a bağışta bulunanların oranı yüzde 12,6, hemşehri dernekleri yüzde 3,6 olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplamı 13,7 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Bu tutar 2014 Türkiye GSYH’sinin yüzde 0,8’ine denk geliyor.

50 TL BİR TEKERLEKLİ SANDALYENİN 1/7’SİNİ KARŞILIYOR

Özellikle tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için bazı yardım kuruluşları açılmış. Yardım kuruluşlarına ortalama 50 TL veren birisi, bir tekerlekli sandalyenin 1/7’sini karşılamış oluyor. Sokak tipi frenli tekerlekli sandalye 321 TL, manuel tekerlekli sandalye 300 TL, 3 özellikli deri koltuğa sahip araçlar ise 400-500 TL arasında değişiyor.

İSTER SMS İSTER HAVALE İLE BAĞIŞ

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ise ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş. İnternetten bağış, havale/EFT, dükkandan ürün satışı, SMS ile 10 TL bağış ya da kredi kartınızdaki küsüratlı harcamaları bir sonraki TL’ye yuvarlayarak aradaki kuruşlar Tohum Otizm Vakfı’na bağışta bulunulabiliyor.

BAĞIŞLAR VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLİYOR

Vatandaşların bağış yaptığı kurumlardan biri olan Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ni de aradık. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanununa göre sadece Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışların yüzde 100’ü vergi matrahından indiriliyor. Kızılay, afet bölgelerinden eğitim yardımlarına, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarına kadar her konuda yardım kabul ediyor. Aylık süt yardımı 100 TL, sevgi bohçası 250 TL’den başlıyor.

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