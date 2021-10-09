Ekonomik krizin vurduğu Lübnan karanlığa gömüldü

Lübnan’da ekonomik kriz ve yakıt sıkıntısı sonucu ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Deir Ammar Elektrik Santrali ve Zahrani Elektrik Santrali’nin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Ekonomik krizin günden güne derinleştiği Lübnan, karanlığa gömüldü. İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan hükümet yetkilisi, ülkenin en büyük iki elektrik santrali olan Deir Ammar ve Zahrani’nin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Elektrik santrallerinin çalışmayı tamamen durdurduğunu aktaran yetkili, söz konusu santrallerin birkaç gün boyunca yeniden faaliyete geçmesinin pek mümkün olmadığını ifade etti.

“YAKIN ZAMANDA MÜMKÜN DEĞİL”

Yetkili ayrıca, devlet elektrik şirketinin enerji santrallerini geçici olarak faaliyete almak için ordunun akaryakıt rezervini kullanmaya çalışacağını, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

ÜLKE İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 40’INI KARŞILIYOR

Lübnan’ın devlet elektrik şirketi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını sağlayan iki santralin kapatıldığı doğrulanırken, söz konusu santrallerin kapanması ile Lübnan’da halk devlet tarafından üretilen elektrikten yoksun kaldı.

Kesintinin ardından ülkenin farklı noktalarında protestoların patlak verdiği ifade edilirken, göstericilerin devlet elektrik şirketinin ofislerinin dışında gösteriler yaptığı aktarıldı.

Lübnan’da söz konusu elektrik santralleri kapatılmadan önce genellikle halka günde 2 saat elektrik verilebiliyordu. Halkın büyük kısmı elektrik ihtiyacını dizel jeneratörlerden karşılarken, yakıt sıkıntısı nedeniyle bu yöntemde giderek pahalılaştı.

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