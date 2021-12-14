‘Ekonomik Sosyal Konseyi derhal toplansın’

Döviz kurlarındaki artış ve piyasadaki belirsizliğin yarattığı endişe giderek artıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Ekonomik Sosyal Konsey’in derhal toplanarak önlemleri belirlemesi gerektiğini söyledi.

Toprak, şöyle dedi: “Ekonomideki soruna parmak basmak için önce muhataplarıyla oturup konuşmak lazım. Anayasal bir organ var. Anayasa’nın 166. maddesi ile Ekonomik ve Sosyal Konsey diye bir kurul oluşturulmuş. Toplarsın, çiftçinin, esnafın, sanayicinin, işçinin emeklinin temsilcileri ile görüşüp, derdini ele alırsınız. Bakanlar da katılır, dert nedir, çözüm nedir tartışılır, sonuca varırsınız. En azından bir gayret gösterilir. Kimseyi dinlemeden, ben yaptım oldu ile ekonomi idare edilmez.”

2009’dan beri toplanmıyor

Toprak, “Döviz uçuyor. Merkez Bankası 4. kez müdahale etti, kanama sürüyor. Rahmetli Erbakan Hoca ‘Bunlar pansuman tedbir’ derdi. Hocalarının lafını bile unutmuşlar. Ekonomik Sosyal Konsey 5 Şubat 2009’dan bu tana toplanmıyor” dedi.