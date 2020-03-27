Ekonomik Teşvik Paketi Temsilciler Meclisi’nde Oylanacak

ABD Temsilciler Meclisi, Corona salgınından kaynaklanan ekonomik çöküşü önlemek için hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini bugün oylamaya hazırlanıyor. Sesli oylama yöntemine muhalif olanlar yüzünden oylama yarına ertelenebileceği ihtimali dile getiriliyordu ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, paketin Cuma günü oylanacağını ve kabul edileceğini belirtti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler, şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı ekonomik teşvik paketini bugün sesli oylama yöntemiyle Kongre’den hızla geçirmeyi ve imzalaması için Başkan Donald Trump’a göndermeyi planlıyor.

Bununla birlikte, plana plana muhalif olanlar da var. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie ekonomik teşvik paketine karşı olduğunu ve sesli oylanmasına da sıcak bakmadığını söyledi. Massie, paketin her bir Kongre üyesinin oyunun kayda geçirileceği resmi yöntemle oylanması gerektiğini savunuyor. Ancak bu yöntem, oylamanın yarına ertelenmesini gerektirebilir.

Bu arada oylamanın Corona virüsü tehdidi altında yapılacak olması, Kongre’nin bazı özel prosedürleri gündeme getirmesine yol açtı. Buna göre, milletvekilleri yan yana oturmayacak ve oy kullanmak için alfabetik sırayla ofislerinden çağırılacak. Meclise girmeden önce el dezenfektanı kullanması gereken milletvekillerine, asansör yerine merdivenleri tercih ederek sosyal mesafeyi korumaları öneriliyor.

Temsilciler Meclisi’nin 430 üyesinin çoğu Corona virüsü salgını dolayısıyla kendi seçim bölgelerine dönmüş olsa da, bugünkü oylama için Washington’a gelmeleri bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, milletvekillerine, Cumhuriyetçilerin kontrolundaki Senato’da oy birliğiyle kabul edilen ekonomik teşvik paketinin ertelenmesine yol açacak bir adım atmama çağrısı yaptı.

Teşvik paketinin hazırlanmasına katkı sağlayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin de, tasarının hızla kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Fox Business televizyonuna konuşan Mnuchin “Böyle bir zamanda, hükümetin ve bütün eyaletlerin bir araya gelip, tarihteki en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe soktuğunu görmek istiyoruz” dedi.

Kongre’nin bugüne kadar kabul ettiği en büyük ekonomik yardım paketi olarak tarihe geçmesi beklenen paket, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ve Trump tarafından imzalanmasının ardından, üç hafta içinde Amerikalılara doğrudan ödeme yapılmasını sağlayacak.

2,2 trilyon dolarlık önlem paketinde, salgından en fazla etkilenen sektörlere 500 milyar dolarlık yardım yapılması ve milyonlarca aileye 3000 doları bulan nakit yardımı yapılması için 290 milyar dolar harcanması öngörülüyor.

Ayrıca küçük ölçekli iş yerlerine 350 milyar dolar kredi sağlanması, giderek artan işsizlik maaşları için 250 milyar dolar ayrılması, hastanelere ve ilgili sağlık kuruluşlarına 100 milyar dolar yardım yapılması hedefleniyor.