Ekonomik Teşvik Umudu Dünya Borsalarını Canlandırdı

Amerika’da Corona salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık iki trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin Kongre onayına çok yakın olduğu haberleri, ABD ve dünya borsalarında iyimserlik yarattı

Kongre liderleri ve Beyaz Saray yetkilileri, Corona salgınıyla mücadele için devreye sokulması planlanan ekonomik teşvik paketinin bugün onaylanmasını beklediklerini açıkladı. Yatırımcılar, Corona kaynaklı ekonomik hasarın her gün biraz daha hızlandığı Amerika’da, hükümetin bir an önce duruma el koymasını bekliyor. ABD Merkez Bankası FED’in geçtiğimiz hafta faizleri neredeyse sıfıra indirmesi piyasalarda iyimserlik yaratmaya yetmedi.

Amerika’dan gelen olumlu haberler dünya borsalarına da yansıdı. Güne yüzde 5’lik bir artışla başlayan S&P’nin yanı sıra, Güney Kore borsaları yüzde 8,6 ve Almanya borsaları yüzde 7 oranında değer kazandı. Hazine faizlerindeki artış, yatırımcıların daha az kaygılı olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor. Yılın başından beri yarı yarıya değer kaybeden ham petrol fiyatlarında bile artış kaydedildi.

Borsalarda değer kaybının başladığı 20 Şubat’tan beri buna benzer canlanmalar yaşandı. Ancak kazanımlar çok kısa süreli oldu. S&P, düşüşlerin başlamasında beri toplam altı gün artış kaydetti. Ancak her seferinde, artışın gidişatı kısa süreli oldu ve ertesi gün yeniden düştü.

Amerika’da ekonomik teşvik paketiyle ilgili beklenti, Dow Jones endeksinin yüzde 6 ve Nasdaq borsasının yüzde 4,9 yükselmesini sağladı.

Dünyanın birçok ülkesinde hükümetler ve merkez bankaları da, geçmişte eşi görülmemiş teşvik paketleriyle, Corona kaynaklı ekonomik çöküşü engellemeye çalışıyor.