Ekonomisi en kırılgan ülkeler açıklandı

Hollanda merkezli Rabobank, gelişmiş ülkelerde artan enflasyon beklentilerinin gelişmekte olan ülkeler için yarattığı riski analiz eden bir rapor yayımladı. Raporda, ‘gelişmekte olan ülkeler kırılganlık ısı haritası’ ve ‘gelişmekte olan ülkeler kırılganlık sıralaması’ da paylaşıldı.

Dünya genelinde ekonomik toparlanmanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklılıklar gösterdiğini, bunun kısmen Covid-19 vaka sayısı ve aşılama oranlarındaki farklılıklardan kaynaklandığını vurgulayan banka, gelişmiş ülkelerde yükselen enflasyon beklentilerinin merkez bankalarının atacağı adımlara ilişkin soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.

Raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının varlık alımlarını azaltmaları, hatta faiz aratışına gitmelerinin, gelişmekte olan ülke ekonomileri için aşağı yönlü risk oluşturacağı belirtildi.

EN KIRILGAN ÜLKE ARJANTİN, TÜRKİYE BEŞİNCİ

Gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki kırılganlıkları, döviz cinsi borçluluk, dış ticaret pozisyonu ve faiz riskleri başta olmak üzere çeşitli faktörleri hesaba katarak inceleyen banka, en kırılgan ülke olarak Arjantin’e işaret etti.

Türkiye, 18 ülkenin yer aldığı kırılganlık listesinde beşinci sırada yer aldı. Macaristan listede ikinci, Şili üçüncü, Kolombiya üçüncü oldu. Güney Afrika, Filipinler ve Brezilya, kırılganlıkta Türkiye’yi takip eden ülkeler oldu.

Kırılganlık endeksinde en iyi durumdaki ülkeler ise, Çin, Rusya, Taylanda, Güney Kore ve Hindistan olarak sıralandı.

DÖVİZ REZERVİ EN DÜŞÜK ÜLKE TÜRKİYE

18 ülkenin yer aldığı ‘yükselen piyasalar’ listesinde, Türkiye döviz rezervlerinin toplam ithalata oranının en düşük olduğu ülke olarak dikkat çekti. Raporda, döviz şoklarına karşı Meksika, Macaristan ve Türkiye’nin daha kırılgan olduğuna dikkat çekildi.

Döviz rezervlerinin ithalata oranı açısından ve dolayısıyla döviz şoklarına karşı dayanıklılık açısından en iyi durumda olan ülkeler ise Brezilya, Rusya ve Çin olarak sıralandı.

BORÇLARDA DÖVİZ PAYI YÜKSEK

Türkiye, kamu borcunda yüzde 60’a yaklaşan döviz payıyla, bu alanda Arjantin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Reel sektör borçları içinde de yüzde 50’yi aşan payla Türkiye, Meksika ve Arjantin’in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Rezerv düşüklüğü ve döviz cinsi borçluluğun yüksekliği, Türkiye’yi kırılgan yapan faktörler arasında başı çekti.

Raporda, Türkiye, Arjantin ve Kolombiya’nın döviz borçları açısından görece kırılgan durumda olduğu belirtildi. Bu açıdan Çin, Tayland ve Hindistan’ın görece daha iyi durumda olduğuna dikkat çekildi.

BÜYÜME İYİ AMA CARİ AÇIK YÜKSEK

Kırılganlık açısından dikkate alınan ekonomik göstergeler arasında yer alan cari açığın milli gelire oranında Türkiye, 18 ülke arasında yüzde 5,5’lik açıkla en kötü durumdaki ülke oldu. Bu alanda Güney Kore, milli gelire oranla yüzde 5’lik cari fazla ile öne çıktı. Türkiye’nin ardından en fazla cari açık veren ülke, yüzde 3,8’lik oranla Kolombiya oldu.

Yıllık enflasyon oranında da Türkiye, Arjantin’in ardından en yüksek enflasyona sahip ülke oldu.

Ekonomik büyüme açısından Türkiye, Çin’in ardından en iyi durumdaki ülke oldu.

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