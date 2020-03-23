EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 Eylül 2020’de yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2020-EKPSS) ilişkin, “Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır” dedi.

EKPSS ERTELENDİ

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 26 Nisan 2020’de yapılması planlanan EKPSS’nin 20 Eylül 2020’de yapılmasına karar verilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Selçuk, 20 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı.

Sınavda adayların engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını vurgulayan Selçuk, “Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak.” ifadesini kullandı.

Adaylara engel gruplarına göre Genel Engelli Testi, İşitme Engelli Testi ve Zihinsel Engelli Testi olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını dile getirdi. (DHA)

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