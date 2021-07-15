Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anmasında uyardı! “Tehlike hala var” dedi, cemaatleri işaret etti!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen anmalara katıldı. İBB önündeki anmada; İmamoğlu, CHP İBB Meclis Başkanvekili Doğan Subaşı ve AK Parti İBB Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu, birer konuşma yaptı. Darbelere karşı, demokrasinin ve demokrasi kanallarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Hak, hukuk, adalet kimliğinin her kuruma, özellikle hukuk sistemine mutlaka yerleştirilmeli. Özellikle hukuk sistemine kişilerin, partilerin ya da bu tarz oluşacak muhtemel bir kısım oluşumların ya da cemaat vesaire gibi tanımlamaların asla ve asla müdahale edemeyecekleri bir sürecin, bir sistemin bu millete, bu memlekete armağan edilmesi her kişinin, her kurumun sorumluluğu altındadır” ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #15temmuz #saraçhane #gündem #türkiyegündemi #ibb #haber #siyaset #15temmuzyıldönümü #yurttaştv #imamoğlu