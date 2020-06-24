Ekrem İmamoğlu AKP’nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü: Hakkımı helal etmiyorum!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin birinci yıl dönümünde kamuoyunun karşısına çıktı. Toplantının amacının “16 milyona hesap vermek” olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bir kamu yöneticisi için en güzel, en onurlu görevlerden biri hesap vermektir” dedi. “Israrla ve sıklıkla” hesap vereceklerinin altını çizen İmamoğlu, slaytlar eşliğinde “ilk 1 yılın” detaylı dökümünü yaptı.

Resmi olarak 30 Haziran 2019’da işbaşı yaptıklarını belirten İmamoğlu, yeni yönetim olarak devraldıkları mali tabloyu hatırlattı ve şunları söyledi:

“Kasamızda personelimizin maaşlarını ödeyecek paramız dahi mevcut değildi. Vadesi geçmiş yaklaşık 6 milyar liralık bir borçla ve bizden önceki yönetimin yaptığı bütçeden kaynaklanan 7,9 milyar liralık bir büyük bütçe açığı ile İBB’yi teslim aldık. Toplamda 14 milyarlık acil çözüme muhtaç bir kara delikle İBB yönetimini devraldık. Üstelik bize ödenmesi gereken 1 milyar liranın üstündeki nakit Maliye Bakanlığı payı, tarihte görülmemiş bir şekilde, göreve gelmemizden 15 gün önce, bizden önceki yönetime avans olarak kullandırılmıştı. Madem kazanacağımızı biliyordunuz, 31 Mart’ı neden iptal ettiniz. İstirak şirketlerimizin çoğu ise vergi borçlarını ödeyemez duruma düşürülmüştü.”

İmamoğlu konuşmasında AKP’nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü. İmamoğlu geçmiş dönemlerde AKP iktidarının yaptığı usülsüzlüklere dikkat çekerek “Hakkımı helal etmiyorum” dedi.