Ekrem İmamoğlu Alınan Önlemleri Anlatıyor

Ekrem İmamoğlu “İstanbul’u ve İstanbulluları ne kadar iyi korursak aslında Türkiye’yi o kadar iyi korumuş oluruz.”

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için harekete geçmeliyiz. Radikal kararlar almalıyız. Aması, çünküsü yok. Zamanında radikal kararları almayan liderlerin pişmanlıklarını bu hafta çok dinledik.

“İstanbul’da ilk olarak kişisel ve toplumsal hijyen konusunda bilgilendirdik ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği toplu taşımada hızlı bir hijyen çalışmasına başladık.

“Müzelerimizi, İSMEK kurslarımızı, kütüphanelerimizi, kütür merkezlerimizi kapattık. Tüm etkinlileri iptal etmek zorundaydık. Amacımız kalabalık buluşmalarını önlemekti. İlk adım salgının yaygınlaşmasını önlemek.

“Herkes önce kendini korumalı. Sosyal tesislerimizi, hastanelere hizmet edenler hariç kafeleri kapadık. İstanbul’u ve İstanbulluları ne kadar iyi korursak aslında Türkiye’yi o kadar iyi korumuş oluruz. Buluşma anların en aza indiriyoruz. Pazarlarla ilgili tedbirleri bugün 39 belediye başkanı ile karar vereceğiz. Zarar gören sektöre nasıl destek olabiliriz, diyalogumuzu sürdürüyoruz.

“Ayrıca, İGDAŞ ve İSKi gibi kurumlara dair online işlem yapılabilmesi için hızlıca çalışmalara başladık. Kurumlara gelmeden bu işlemlerin yapılabilmesi için harekte geçtik.”