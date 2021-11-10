Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83’ncü yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk’ün, 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odaya çiçek bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duygularını, “Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şey, Atatürk. İnşallah layık olacağız” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, İBB tarafından düzenlenerek atıl halinden kurtarılan Florya Atatürk Kent Ormanı’nı vatandaşların kullanımına açtı ve yurttaşlarla beraber “10 Kasım Ata'yı Anma Yürüyüşü”nü gerçekleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #atatürk #onkasım #imamoğlu #mustafakemalatatürk #gündem #türkiyegündemi
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu: Atatürk bu ülkenin başına gelmiş en güzel şey!