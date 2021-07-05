Ekrem İmamoğlu “Böyle bir akla isyan ediyorum!” dedi, saat verdi! “Bugün 13.00’ten itibaren…”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu’nda Kentsel Dönüşüm Destek Lansmanını gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem riskine işaret ederek kentsel dönüşümün önemine işaret ettiği konuşmada, "Böyle bir aklı isyan ederek izliyorum. Bugün saat 13.00'ten itibaren herkesi istanbulyenileniyor.com'a herkesi bekliyoruz" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #deprem #kentseldönüşüm #ibb #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu “Böyle bir akla isyan ediyorum!” dedi, saat verdi! “Bugün 13.00’ten...