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27 Nisan 2023
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Ekrem İmamoğlu: Bu millet hak yiyen ile yemeyeni ayırt eder

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimlerine 17 gün kala partilerin ve ittifakların seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Balıkesir’de…

Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eşlik ediyor.

Mansur Yavaş’ın ardından kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

– Her şeyi bilen bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Pazara gittiğinizde bile dün ile bugün arasında fark var!

– İnsanlar cebindeki parasıyla dün alabildiklerini bugün alamıyorlar. 22 yıldır -cek, -cak diyen iktidarı bu millet tıpış tıpış evine yollar.

– Bu millet hak yiyenle yemeyeni ayırt eder. Balıkesir’in halkı yalancı pehlivanla gerçek pehlivanı ayırt eder. 15 Mayıs sabahında sizi pırıl pırıl güzellikte bir Türkiye’ye uyandıracağız. Mülakat belasından bu memleketi kurtaracağız.

Alaturka Online
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