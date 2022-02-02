Ekrem İmamoğlu çok sert konuştu ! Siyasi ömürleri buna yetmeyecek !

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ve tartışılan MOBESE görüntüleri ile ilgili çok sert konuştu. İmamoğlu Kanal İstanbul’u yapmaya iktidarın siyasi ömrünün yetmeyeceğini vurgulayarak “Aldıkları o araziler tarla olarak kalacak. Bu ihanet projesini mutlaka engelleyeceğiz. İleride sorumluları da bunun hesabını verecek” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’de katıldığı bir programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kanal İstanbul çevresine kurulacak Yenişehir’in ilk üç etabı için başlattığı tapu süreci ve sosyal medyada Ürdünlülerin kurduğu bir pazarlama şirketinin müşterilerine müjde vermek üzere çektiği video ile ilgili açıklama yaptı.

İBB bünyesinde “Beton Kanal” için platform kurulduğunu tüm sürecin yakından takip edildiğini belirten İmamoğlu, burada gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra hukuki süreçleri harekete geçirdiklerini söyledi.

“GÜZERGAH BİRİLERİ İLE PAYLAŞILMIŞ”

İstanbul’un geleceğini tehdit eden bu projenin sıkı takiplerinde olduğunu dile getiren İmamoğlu, söyle konuştu:

* Başından beri ifade ettiğimiz bir şey var; bu bir rant projesidir. İçinden geçecek tankerin, boğazı tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

*Burada hesap kitap; birilerinin cebine girecek olan paralardır, kazanılacak paralardır. Oradaki zavallı köylülerimizi, yerlerinden edilen vatandaşlarımızı da ilgilendiren bir husus değildir.

* O kadar çıkarcı davranılmıştır ki, hatırlarsanız en üst perdeden şu söylenmiştir: ‘Güzergahını bile paylaşmıyoruz. Çünkü buradaki arsa rantına izin vermeyeceğiz.’

* Güzergahının paylaşılmadığı doğru. Ama kime? Topluma, vatandaşa. Ama birileriyle paylaşıldığı da bugün ortaya çıkıyor.

*Ama Ürdün’deki emlakçı ama başka ülkelerdeki bu işten para kazanan kişiler ve bunların çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değil.

*Bir de para kazanan aracılar var tabii. Bir de bunların tespit edilmesi lazım. Bu aracılar, bu komisyoncular, bu devlet görevlileri kim? Bu siyasiler kim? Bu işe aracılık eden, pazarlamacılık yapan kim?”

“İSTANBUL’U SATIYORSUN”

Başından beri “Beton Kanal”ın bir emlak projesi olduğunu söylediğini anımsatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Hazırlarız, yaparız, satarız, para kazanırız diye düşündüler. Kimi satıyorsun? İstanbul’u satıyorsun.

* İstanbul’un en kıymetli, en hayati, damarı, akan kanı dediğimiz o güzelim soluk aldığımız alanını peşkeş çekiyorsunuz. Kime? Bir avuç zengin olacak insana. Ne için? İstanbul’un geleceğini mahvetmek için. Adı bile konmuş Yenişehir.

*Ben bu kepazeliği her zaman ifade ettim. Kanal, ulaşım hikaye. Orada 2,5-3 milyon insanın İstanbul’a ilave edilmesiyle İstanbul’un bütün doğal yapısını, bütün kurgusunu bertaraf etmesiyle sonuçlanacak kötülüktür bu kötülük.

*Bunu engelleyeceğiz. Siyasi ömürleri buna yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüşüm hikayesinin en önemli göstergesi olacaktır; Kanal İstanbul’a karşıtlık.

*Beton kanal projesine karşıtlık. Bir avuç insanın hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir avuç insanı zengin etme projesine karşıtlık.

*Bu simgesi olacaktır ve değişimin, dönüşümün merkezi odağı olacaktır. Karşısındayız, hukuki süreçlerimiz devam ediyor.

YARGI MENSUPLARINA ÇAĞRI

Planlara karşı açtıkları davaları hatırlatan İmamoğlu hukuki süreçlerin yavaşlatıldığını söyledi ve yargı mensuplarını göreve çağırdı.

İmamoğlu, “Bu ihanet projesine hassasiyetle ve aciliyetle eğilsinler. Bir an önce kararları versinler. Tümden haklı olduğumuz bir süreç” dedi.

Planların ve tapu sürecinin bir gecede devreye sokulduğunu ifade eden İmamoğlu “Vatandaşın haberi yok, ilçe belediyelerinin haberi yok, büyükşehir belediyesinin haberi hiç yok. Ankara’da birileri oturmuş masanın üstünde kararlar alıyor. Birileri de çıkıyor. Benim adım ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ diyor. Ne çevresi ne şehirciliği. Bu vahşi durumu takip ediyoruz, içindeyiz. Tek bir gün bile zihnimizden çıkarmadık. Bu ihanet projesini mutlaka engelleyeceğiz. İleride sorumluları da bunun hesabını verecek” dedi.

“TARLA OLARAK KALACAK”

Bu emlak projesini hayata geçirmek isteyenlere İmamoğlu şöyle seslendi:

* O araziler, tekrar İstanbul’un çok sağlıklı tarım arazileri olmaya devam edecek. Aldıkları günkü fonksiyonuyla devam edecek.

* Yani o gün tarım arazisi olarak aldılarsa ileride de tarım arazisi olacak. O gün rekreasyon alanı ise öyle kalacak.

*Fırsatçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ama kimsenin hakkıyla, hukukuyla da işimiz yok.

*O bakımdan İstanbul’un kaderini etkileyecek bu sürece karşı dik duruşumuz ve kararlı duruşumuz devam ediyor.

“MOBESE İLE İLGİLİ HÂLÂ AÇIKLAMA YAPILMADI”

İmamoğlu’na kar fırtınası sırasında İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemekten CHP Genel Başkanı’nın haberinin olup olmadığı da soruldu.

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

* Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?

*Ama sorunuzun ironik bir tarafı var. İktidarda görev alan bakanından, diğerlerine kadar yediği yemekten, zeytinine ekmeğine kadar yukarıya haber verdiklerini tahmin ediyorum.

Onların izin almadan hiçbir şey yapamadıklarını tahmin edebiliyorum. Benim yediğim yemekten genel başkanımın ne haberi olacak?

*Genel başkanımızın işi başından aşkın, bizim işimiz başımızdan aşkın. Bu, sürecin biraz magazinsel tarafı bu. Ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir.

* Kişisel hayata müdahale edenlerin hâlâ bir açıklama yapmaması meselesidir. Niçin gidip İstanbul Valisi’ne bu konuda niye adım atmadınız diye sormuyorsunuz?

* MOBESE’nin nasıl kullanıldığı belli hukukta. Suçlu tespiti için kullanılır. Ve onun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, servis edilemez. O kameranın başında kim oturuyordu?

* Ona bu talimatı kim verdi? Emniyet müdürü bunun için bu işin içinde mi? İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberdar değillerse cevabını versinler.

* Benim kişisel alanıma, benim kişisel sürecime müdahale etme densizliğine, ahlaksızlığını gösteren devletin hangi kademesinde kim varsa hesabını verecek.

* Ama bugün ama yarın. Dolayısıyla yediğimiz yemeğin hala konuşulması o sadece boş işleri olan insanların işi. Ekrem İmamoğlu, aşağı Ekrem İmamoğlu yukarı. Başka dertleri yok.

* Çünkü İstanbul canlarını çok yaktı. Onun acısı nasıl bir acıymış ki bu kadar basit bir meseleye bile günlerce konuşmayı göze alabiliyorlar.

“BİZ SİYASETTE AHLAKI UNUTMUŞUZ”

Siyasette ahlak sorunu yaşandığını vurgulayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanının Trabzon’da katıldığı programda bir çocuğun kürsüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine de değindi.

İmamoğlu “Bir çocuğun niçin bu şekilde konuşturulması dile gelmiyor. Yani biz siyasette ahlakı unutmuşuz, çocuğu siyasete alet etmişiz. Ben bir tane kanalda konuşulduğunu görmedim. Hâlâ yemek. Utanmazlığa bakar mısınız? Kimse bundan bahsetmiyor” dedi.

“CUMHURBAŞKANI İSTANBUL’A ABİLİK YAPAR SANDIM”

İmamoğlu tepkisini şöyle sürdürdü:

“Bu çocuğu böyle bir sürece nasıl alet ederler? Ahlaktan nasıl uzaklaşırız? Kibirli, tehdit eden, kötü dil kullanan bir sürece nasıl geldik biz Allah aşkına? İstanbul’da İstanbul.

* Ben seçilinde dedim ki; ‘Şanslıyız, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul’a abilik yapar. Sorunları konuşuruz.

* Bunları düşünürken bütün engellemeleri yaşayan, İstanbul’un önüne taş koyan bir süreç yaşadık.

* Madem beni miting meydanlarında konuşacaksınız ya da salon toplantılarınızda konuşacaksınız ya da grup toplantılarınızda konuşacaksınız; imzalayın şu 300 otobüsün iznini, imzalayın Beylikdüzü metrosunun iznini, meclisteki tıkanmaları yapmayın, İSKİ’de bütçe daralmasını yaşatmayın sonra gene konuşun, eleştirin.

“FETÖ TAKTİĞİ”

Trabzon’da yaşanan olayı kınayan İmamoğlu

* Trabzon’da benim memleketimde yapılmasını da ayrıca kınıyorum. Oranın bir çocuğu olarak bunu söylüyorum.

* Büyük, çok kötü bir şov yapılarak orada o insanlar da zan altında bırakılmıştır. Kınıyorum buradan. Ahlak sorunu konuşulmalıdır. Kişisel hayatlara müdahale üzerinden yarın başımıza gelebilecek büyük tehditlerin şimdiden bertaraf edilmesi üzerine bu hukuki sorun, FETÖ taktiği adına ne derseniz deyin, başka taktikler. Ben anlamıyorum onlardan.

* Bu süreçler konuşulmalıdır. İstanbul’un engellenmemesi, işine destek olunması tartışılmalı, konuşulmalıdır.

* Ondan sonra gidip ne yapıyorsanız yapın ya muhalefetinizi yapın. Nedir bu ya? Kibirli bir dil, tavır vesaire.

*Bunları konuşun. Bırakın yemeği. Yemek yendi bitti. Diplomatik bir yemekti. Bir de diplomatik bir kriz içeriyor.

* Yani takip ettiğiniz sürecin içinde bir de Türkiye’nin en yoğun ilişkilerinin olduğu bir ülkenin büyükelçisi var.

*Bizi takip eden o kamera da bu görüntüler de vardır. Biraz daha pervasız davransalar belki de onu da göstereceklerdir.

AKP’Lİ VEKİLE BURS TEPKİSİ: HESABI SORULACAK

İmamoğlu, sorular üzerine AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın İBB AKP yönetiminde iken Amerika’da okumak için aldığı ve geri ödemediği yaklaşık 1 milyon liralık bursa ilgili başlatılan teftiş süreci hakkında da açıklama yaptı.

İBB’nin öğrencilere burs verebileceğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Nasıl burs verilir? Bu sene 53 bin kişiye verdiği gibi. Öğrenci başı 3 bin 200 TL. Bizden burs alan 53 bin kişinin tek bir kişisiyle dahi ne ilgim var, ne bilgim var.

* Adını bile bilmiyorum. Vatandaşlar sisteme başvurur. Durumu uygunsa faydalanır.

* Hanımefendinin yaşını tam bilmiyorum. Ama burada onunla yaşıt, belki aynı dönemde okumuş, belki şu an basında görev yapan birçok insan olabilir.

* Şu geçmez mi aklınızdan? ‘Ya benim de haberim olsaydı 100 bin dolar bursa hemen gider başvururdum. Hatta ben ondan daha hızlı koşarım.

* Ben ondan daha iyi bilirim. Ben ondan daha iyi bir öğrenciyim’ diye aklınızdan geçmez mi? Geçer.

* Milletimizin parasını çarçur eden, kul hakkı yiyen, hangi unsur varsa açığa çıkarılacak, hesabı sorulacak.

*Var mıdır başka? Vardır. Hepsi yavaş yavaş gündeme alınıyor. Soruşturmaları yapılıyor. Öyle kibirli kibirli konuşacaksınız.

* Ahlaki hiçbir değeri önünüze koymadan herkese çamur atacaksınız. Ama hayatınız çamur içinde olacak. Hayatınız pislik içinde olacak.

* Bunlara müsamaha göstermeyeceğiz. İstanbul halkının bütçesi artık emin ellerdedir.

* Geçmişte yapılan bütün hatalarla, kusurlarla ilgili hukuki süreçler, engellenmemize rağmen açtığımız dosyaları ve davaları elimizden almalarına rağmen günü geldiğinde o eksikler giderilecek.

* Onun da hesabı sorulacak. Engelleyenler dahil. Allah her kulu, kul hakkı yemekten korusun. Pervasızca memleketin bütün kaynaklarını bu şekilde kullanan akla karşıdır; bu günkü yönetimin duruşu ve yürüyüşü

“MÜFETTİŞLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

İBB’de 557 teröristin işe alındığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan teftişin son durumu hakkında da İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

* Biz teftiş edilmekten hiçbir zaman imtina etmedik. Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur. Ama bunun aklı vardır, izanı, hukuku vardır.

* Ne yazık ki bu akılsız, hukuksuz şekilde biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye bir teftiş başlatıldı. Uygulamanın şu an bizdeki görünen biçimi ‘burada bir şey yok, şuraya da bakalım. Şurada bir şey yok, oraya da bakalım.’

* Nereye bakarsanız bakın kardeşim. Bizim zaten şu an yönetim biçimimizde bırakın müfettişi, vatandaş. buradan baksa öbür köşeyi görecek bir şekilde yönetiyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz.

* Çünkü işimiz hukukuna göre yapıyoruz. Bu teftiş aklı selim, vatanını seven, memleketi, devleti için hizmet eden saygıdeğer müfettişlerimize güveniyoruz.

* Güven duymadığımız bir kısım aklın talimatına göre değil hukukun ve devletimizin o temel kurallarını onlara öğrettiği biçimde teftiş yapacaklarına inanıyoruz. Bu işin sonucunda bir şey çıkmayacağını da biliyoruz.

* Allah bu yönde devam eden hala hukuka uygun olmayarak adımlar atan o siyasilere akıl versin diye yıllardır dua ediyorum.

* Bir tek bu konuda duam tutmadı. Akılsızlıkta, dibine kadar devam ediyorlar. Allah akıl versin demeye devam edeceğim.

“EMNİYETİN AÇIKLAMASINI MUHATAP ALIYORUM”

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Kürtçe şarkı söyleyen sokak müzisyenlerine yönelik emniyetin müdahalesi ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu şunları söyledi:

*Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız kendi dilinde, her yerinde türküsünü de söyler, şiirini de okur. Eğlencesini de yapar.

*Bu noktada emniyetin yaptığı bir açıklama var; ‘böyle bir kasıt asla yoktur’ şeklinde. Ben onu muteber görüyorum. Akılcı görüyorum ve onu muhatap alıyorum.

*Kişisel hatalar varsa da onunla ilgili soruşturmalar açılır, bakılır. Ben emniyetin açıklamasını muteber görüyorum.

*Doğru bir açıklamadır. Bu memlekette yaşayan her vatandaşımız, her vatandaşımız kendi dilinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, yazısını da yazar. Nokta. Bunu tartışmaya gerek yok. 21’inci yüzyıldayız.