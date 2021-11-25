İBB Meclisi tartışmalı başladı. AKP'li üye Muhammet Kaynar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Şov yapıyorsun" deyince İmamoğlu mikrofonu kapattırdı. Tartışmaya AKP Grup Başkanı vekili Tevfik Göksu da dahil oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibbmeclisi #polemik #imamoğlu #ibbtv #ibbhaber #tartışma
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu çok sinirlendi! AKP’li üye “Şov yapıyorsun” deyince tartışma çıktı!