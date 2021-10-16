Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Diyarbakır’da cevap verdi!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin’in, ‘Hafıza Odası’ isimli sergisinin açılışı için Diyarbakır’a geldi. Açılış öncesinde gazetecilere değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Umarım bu sanat adımları, özellikle son yıllarda farklı sebeplerle, farklı vesilelerle yorulan ve gerçekten ne yazık ki bir takım olumsuz olaylarla, olumsuzluklarla anılan Diyarbakır'a başka bir sayfa ve pencere açar. Çünkü ülkemizin her noktasında en üst seviyede huzura ihtiyaç var, barışa, kardeşliğe ihtiyaç var” dedi. İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin , "Gittiğiniz illerde çok yoğun ilgiyle karşılanıyorsunuz. Bu durum siyasi kariyerinizde fikir değiştirmenize bir etken olacak mı? Anketlerde ve araştırmalarda Cumhurbaşkanlığı adayı olmamız isteniyor. Siz bir açıklama yapmıştınız, hala aynı görüşte misiniz? Hala belediye iyi bir belediye başkanı mı olmak istiyorsunuz?" sorusuna bakın ne dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #cumhurbaşkanı #diyarbakır #imamoğlu #cumhurbaşkanıadaylığı #gündem #siyaset #türkiyegündemi #ibb #ibbtv #ibbhaber #yurttaştv