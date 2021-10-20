İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikili görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" sorusuna yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #kemalkılıçdaroğlu #meralakşener #chp #iyiparti #milletittifakı #haber #siyaset #politika #cumhurbaşkanı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener cevapladı!