Ekrem İmamoğlu Cüneyt Özdemir’in Sorularını Yanıtladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi süreci nasıl yönetecek?
Hükümet önlem almada gecikti mi?
Muhalefet neden baskı yapmadı?
Hükümetin açıklamış olduğu maddi destek paketi hakkında neler düşünüyor?
Atatürk Havalimanı hastaneye dönüştürülecek mi?
İstanbul’da şu ana kadar attığı adımlardan en çok hangisiyle gurur duyuyor?
Önündeki en önemli proje ne?
Nasıl öz eleştiri yapıyor?
Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlıyor.