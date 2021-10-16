Ekrem İmamoğlu Diyarbakır’da konuştu! “Barışı ve huzuru yenide inşa edeceğiz!”





İmamoğlu: Ortak hafıza, toplumları bir arada tutan en önemli öğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır Keçi Burcu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan “Hafıza Odası” adlı sergisinin açılışına katıldı. Ortak hafızanın, gelişmiş toplumların tutunduğu ve toplumları bir arada tutan en önemli öğelerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kadim ve dünya kültür mirasının çok önemli bir parçası olan İstanbul’un Belediye Başkanı olarak, kadim kent Diyarbakır ile kent kardeşliğini ve paylaşmanı pekiştirecek olan bu sergide eşim Dilek ile birlikte bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu. İmamoğlu “Ülkemizde fazla da uzak olmayan bir zamanda, huzuru, barışı, aynı olmayı, hep birlikte beraberce yeniden inşa edeceğiz” dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #diyarbakır #ibb #imamoğlu #gündem #ibbtv #imamoğludiyarbakır #siyaset #yurttaştv