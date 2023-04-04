48 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEkrem İmamoğlu: Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Parayı göstermek...

Ekrem İmamoğlu: Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Parayı göstermek ayıptır! #shrots

Alaturka Online
Alaturka Online

Ekrem İmamoğlu: Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Parayı göstermek ayıptır! #shrots

Alaturka Online
Önceki haber
Beşiktaş derbinin VAR kayıtlarının açıklanması için resmi başvuruda bulundu
Sonraki haber
Erdoğan, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,419BeğenenlerBeğen
16,203TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States