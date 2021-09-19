İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen ‘Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin 83 yıl aradan sonra ilk kez düzenlendiği müsabakalara katıldı. Spor İstanbul’un ev sahipliğinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında; 8’i altın kemerli 64 başpehlivan er meydanına çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #atatürk #haber #gündem #ibbtv #güreş #spor #imamoğlu #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu Er Meydanında konuştu! “Atatürk’ün isteğini hayata geçiriyoruz!”