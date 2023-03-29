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29 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEkrem İmamoğlu Erdoğan ile dakikalarca dalga geçti! Beton göndermesi kahkahaya boğdu!

Ekrem İmamoğlu Erdoğan ile dakikalarca dalga geçti! Beton göndermesi kahkahaya boğdu!

Alaturka Online
Alaturka Online

Ekrem İmamoğlu Erdoğan ile dakikalarca dalga geçti! Beton göndermesi kahkahaya boğdu!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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