Ekrem İmamoğlu Erdoğan’a Resti Çekti AKP’nin Yapamadığını Yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Acilen radikal önlemler almalıyız diyerek;
“Koronavirüs ile mücadelede biz hazırız ve radikal önlemler aldık. İşte aldığımız önlemler;
16 Milyonun temel gıda ve hijyen malzemesi için online dağıtım ağı kurduk.
Otellerle işbirliği yaparak sağlık çalışanlarına 2 bin kişilik konaklama imkanı sağlıyoruz.
İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduk.
Yenikapı Miting Alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe Miting Alanı’nı geçici karantina ve sahra hastane alanları olarak belirledik.
İstanbul Bilim Kurulu’nu oluşturduk.
19 kapalı spor salonumuz da 1.983 yatak kapasiteli geçici hastane alanı için hazır.
Yenikapı’da 5 bin kişiye 3 öğün yemek hizmeti verebilecek mutfağımızı ve yüzlerce personelimizi hazır hale getirdik.
Gürpınar’da 440 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürülecek alan hazırlığı yapıldı.
Maltepe’de 1.300 yatak kapasiteli alan da ihtiyaç halinde hazır halde.” dedi.