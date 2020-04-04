Ekrem İmamoğlu Erdoğan’a Resti Çekti: İBB Devletin Ta Kendisidir!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP’li belediyelere getirilen yardım toplama yasağına rest çekti. “İBB devletin ta kendisidir” diyen İmamoğlu, “Kimsenin Fetvasına İhtiyacımız Yok!” ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB’nin ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım paketlerinin nasıl hazırlandığını canlı yayında anlattı. 9 bin 500 kişiye yardım edeceklerini duyuran İmamoğlu , herkesin yardımda bulunubileceğini söyledi.

İmamoğlu CHP’li belediyelerin dayanışma kampanyasına ilişkin olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini devletin üstünde görenlere milletimiz hak ettiği cevabı verecektir” açıklamasına rest çekti.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anayasa’nın öngördüğü şekliyle devletin ta kendisidir. Devlet eliyle insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetvasına da ihtiyacı yoktur. İBB 16 milyon insanın kurumu. Zor günlerde vicdana, ahlaka en uygun şekilde sizin sıcacık eliniz olacak.

İmamoğlu VakıfBank’ta biriken 900 bin liranın belediyenin kullanması için gerekenin yapılması konusunda da uyarıda bulundu.