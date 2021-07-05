Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı o görüntüleri ile vurdu! Tarihi Kanal İstanbul cevabı!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz’daki Kastamonulular Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu’na, “Kanal İstanbul güzergahındaki evlerimiz ne olacak” sorusu yöneltildi. Beton Kanal’ın bilimsel tarafını konuşan ve konuşturan bir kişi olduğunu belirten İmamoğlu, “Tek bir şeyi sorgulasın vatandaşımız: Mevcut iktidar, Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstanbul’da bir toplantı yaptı mı? Bir çalıştay yaptı mı? Teknik insanları davet edip, kamuoyuna bir açıklama yaptı mı? İBB Başkanı olarak, defalarca, ‘Bizi davet edin, anlatın’ dedik. Kimden, neyi kaçırıyorsunuz? İstanbul, doldu. ‘İstanbul’un kuzeyine dokundurtmam’ diyerek Belediye Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi niye kuzeyi yok etme çabasında; ben anlayabilmiş değilim. 94 yılındaki ifadelerine bakın” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #receptayyiperdoğan #kanalistanbul #trt #haber #siyaset #kastamonu #politika #betonistanbul #yurttaştv