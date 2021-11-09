Ekrem İmamoğlu flaş cevap! “Bana hakaret eden siyasi akıl…”





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Kemerburgaz’da yapımı tamamlanan ‘Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri’ni hizmete açtı. İmamoğlu tesis gezisinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu: – 31 Mart'taki İstanbul seçimlerinin ardından yaptığınız bazı açıklamalar nedeniyle, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiğiniz gerekçesiyle, bir dava açıldı hapis istemiyle. Bugün ilk duruşması görüldü. Ertelendi diye biliyoruz. Daha sonra ifadeniz alınacakmış. Bu davayla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? “MUHATAP; BANA HAKARET EDEN SİYASİ AKIL” Evet, doğru bugün davası vardı. Ertelendi. Muhtemelen belirlenen tarihte de gidip bu konudaki ifademi vereceğim mahkemede. Öncelikle şunu söyleyeyim: Bu bahsi geçen konuda, bu süreci kendi üzerine alıp, bu girişimde bulunanların doğru bir tercih yapmadıklarını düşünüyorum. Çünkü yanlış yapmışlardır. Yanlış bir algıyla hareket etmişlerdir. O güne dönüp baktığınızda, benim bu cevabımı, yine kendilerine ait medyada yazanların muhatabını kim olduğunu zaten kendileri yazmışlardı. Çünkü bu sözü bana bizzat edip, hakaret eden siyasi akla dönük bir cevabım olmuştu ve benim bu sözümle beraber muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta. Yani başka söyleyeceğim bir şey yok. Ama bu süreci kendi üzerine alınan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri doğru hissetmemişlerdir; yanlış hissetmişlerdir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlardır. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #siyaset #haber #politika #yurttaştv