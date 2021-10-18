Ekrem İmamoğlu herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi! Flaş TÜGVA ve Taksi açıklaması!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu TÜGVA ve Taksi konusunda flaş açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu herkesin merak ettiği Diyarbakır mitinginin neden iptal edildiği ile ilgili soruya da cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #tügva #ibb #taksi #ibbtaksi #imamoğlu #büyükadatügva #ibbhaber #ibbtv #gündem #siyaset #yurttaştv