

Ekrem İmamoğlu, iftarını 6 tıp öğrencisiyle açtı! Birlikte Türkü Söyledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını, tıp fakültesinde okuyan 6 öğrenciyle birlikte yaptı.

Fatih’teki öğrenci evinde orucunu açan İmamoğlu, gençlerin farklı konulardaki sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Valla umut aşılıyorsunuz bize” diyen gençlere, “Öyle ama tam tersi ben de buradan umut alıyorum” yanıtını verdi.

İmamoğlu, “Güzel günler olacak mı?” sorusunu da “Olacak kesinlikle. Çok yakın. Çünkü siz varsınız” şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu, öğrencilerin bağlamayla çaldığı “Oy Asiye” türküsüne eşlik etti.