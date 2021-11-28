İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla, dün İstanbul'un ilk Büyükşehir Kent Konseyi kuruldu. 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurul Başkanlığına Tülin Hadi seçildi. Konseyde sanatçılar Mert Fırat ve Demet Evgar da yer alıyor. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #demetevgar #ibbtv #imamoğlu #ibbhaber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu ile Demet Evgar birlikte haykırdı! “KARANLIĞI AYDINLAT!”