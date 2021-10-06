Ekrem İmamoğlu ile Rizeli Siyaset Bilimi öğrencisinin dikkat çeken diyalogu! “Kendime yediremem!”





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’ın ardından Beyoğlu’nda bulunan kız öğrenci yurdunu ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. Rizeli bir öğrencinin, “Bu ülkede adil, eşit, liyakatli bir şekilde bir şeylerin yürüdüğüne ve yürütülebileceğine bizi inandırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Umarım hiçbir zaman bizi bundan inandırmaktan vazgeçmezsiniz” sözlerine, İmamoğlu “Benim içim yanar; eğer gerçekten her şeye rağmen elindeki bütün imkanı kullanmış ama okuyamıyorsa, hele hele bir kız öğrencimiz okuyamıyorsa ve bunu biliyorsanız, bizimle paylaşın, biz başka şeyler yapmaya çalışalım. ‘Ne yapabiliriz’ diye uğraşalım” oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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